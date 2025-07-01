Bulutistan представляет электронную книгу “Искусственный интеллект и безопасность облачных технологий»

Компания Bulutistan представила электронную книгу «Yapay Zeka ve Bulut Güvenliği» (“Искусственный интеллект и безопасность облачных технологий»). В ней собрана самая актуальная информация об искусственном интеллекте и защите облачных решений. Подготовленная при поддержке Bulutistan эта книга станет вашим надежным проводником в мире технологий. Скачать ее можно по этой ссылке.

Также компания поделилась результатами своей деятельности в нашем регионе за первые 6 месяцев 2025 года. Так, компания Bulutistan вошла в состав Sabancı Holding в рамках стратегической сделки. Группа Sabancı теперь владеет 75,5% акций компании. Это партнерство открывает новые возможности для роста, инвестиций и инноваций.

Была создана новая инфраструктурная платформа в Великобритании, что значительно усилило возможности компании по предоставлению безопасных, масштабируемых облачных решений, соответствующих требованиям цифрового суверенитета.

В ответ на растущий рыночный спрос компания успешно запустила:

GPU-as-a-Service: предоставление высокопроизводительных вычислительных мощностей по запросу.

AI Cloud Platform: гибкое управление ресурсами для машинного обучения

Эти решения уже помогают бизнесу ускорить внедрение ИИ без значительных первоначальных инвестиций. Уже сейчас сервис доступен и компания будет рада продемонстрировать для заинтересованных организаций.

Существенно расширилась экосистема клиентов и партнеров Bulutistan. В Центральной Азии, Азербайджане и Грузии наблюдается ускоренное внедрение облачных решений, поскольку цифровизация становится приоритетом национальных экономических стратегий — от модернизации облачных сервисов до создания предприятий будущего.

Также компания приняла участие в работе VivaTech 2025 (Париж), где презентовала собственные ИИ-решения для более чем 15000+ технологических компаний и профессионалов в индустрии; GITEX Europe (Берлин), где продемонстрировала решения в области суверенных облаков для европейского бизнеса. Также в Турции, Германии, Великобритании, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане и Грузии было проведено более 30 семинаров, вебинаров и воркшопов.