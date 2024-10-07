Все для укрепления безопасности критической инфраструктуры: дистрибьютор BAKOTECH подписал соглашение с компанией OPSWAT

Компания-дистрибьютор BAKOTECH расширяет свой портфель решений, добавляя в него передовую платформу кибербезопасности OPSWAT. Это позволит значительно повысить уровень защиты критически важных систем организаций в следующих регионах: Украина, Азербайджан, Молдова, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

OPSWAT, мировой лидер в области кибербезопасности, предлагает комплексные решения для защиты от современных киберугроз, таких как вредоносное программное обеспечение и атаки нулевого дня. Их технологии успешно применяются по всему миру, в частности, в ядерной энергетике США.

Почему OPSWAT?

Комплексная защита: Платформа MetaDefender от OPSWAT обеспечивает многослойную защиту, выявляя и нейтрализуя угрозы на ранних этапах.

Платформа MetaDefender от OPSWAT обеспечивает многослойную защиту, выявляя и нейтрализуя угрозы на ранних этапах. Специализация на критической инфраструктуре: Решения OPSWAT разработаны специально для защиты сложных сетей, которые являются жизненно важными для бизнеса.

Решения OPSWAT разработаны специально для защиты сложных сетей, которые являются жизненно важными для бизнеса. Доверие мировых лидеров: Технологии OPSWAT используют такие гиганты как Zoom, Hitachi Energy и аэропорт Берлин-Бранденбург.

OPSWAT предлагает компаниям надежную защиту от кибератак, что минимизирует риск простоев и сбоев в работе систем. Решения вендора помогают придерживаться международных стандартов безопасности, повышая доверие клиентов к вашему бизнесу. Среди преимуществ платформы OPSWAT – безопасное удаленное подключение, однонаправленная передача данных, защита периферийных устройств, анализ вредоносного программного обеспечения и многие другие полезные функции.

BAKOTECH как опытный дистрибьютор IT-решений обеспечит клиентам полный цикл поддержки: от консультации и подбора оптимального решения до внедрения и технической поддержки.

«Для дальнейшего усиления нашего стремления повысить безопасность организаций по всему миру мы рады объявить о нашем сотрудничестве с BAKOTECH Solutions. Это сотрудничество направлено на активизацию усилий в сфере кибербезопасности в Украине, Азербайджане, Молдове, Грузии, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Подписание договора с BAKOTECH демонстрирует нашу непреклонную преданность вопросу защиты критически важной инфраструктуры с одновременным предоставлением предприятиям инновационных решений безопасности», — сказал Sertan Selcuk, вице-президент METAP и региона СНГ в OPSWAT. — Вместе мы закладываем основу для более безопасного и устойчивого цифрового будущего, позволяя организациям уверенно развиваться и внедрять инновации».

Мирослав Бондарь, директор департамента B1, BAKOTECH: «Критическая инфраструктура нуждается в комплексной защите, охватывающей все аспекты кибербезопасности. Платформа OPSWAT является таким решением. Она обеспечивает многоуровневую защиту от современных киберугроз, что позволяет нашим клиентам чувствовать себя в безопасности».

Если хотите заказать консультацию или демонстрацию — пишите на почту [email protected].

О BAKOTECH

BAKOTECH – международная компания, занимающая ведущие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляющая решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH оказывает профессиональную до- и постпродажную, маркетинговую, техническую поддержку партнерам и конечным заказчикам.

Об OPSWAT

OPSWAT – мировой лидер в сфере кибербезопасности, специализирующийся на защите критической инфраструктуры. Основанная в 2002 году, компания предлагает комплексные решения для кибербезопасности, которые защищают предприятия от широкого спектра современных угроз. Благодаря многолетнему опыту OPSWAT стал признанным мировым лидером в этой области. Сегодня технологии OPSWAT используют более 1000 организаций по всему миру.