Все для укрепления безопасности критической инфраструктуры: дистрибьютор BAKOTECH подписал соглашение с компанией OPSWAT

Компания-дистрибьютор BAKOTECH расширяет свой портфель решений, добавляя в него передовую платформу кибербезопасности OPSWAT. Это позволит значительно повысить уровень защиты критически важных систем организаций в следующих регионах: Украина, Азербайджан, Молдова, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
OPSWAT, мировой лидер в области кибербезопасности, предлагает комплексные решения для защиты от современных киберугроз, таких как вредоносное программное обеспечение и атаки нулевого дня. Их технологии успешно применяются по всему миру, в частности, в ядерной энергетике США.
Почему OPSWAT?
- Комплексная защита: Платформа MetaDefender от OPSWAT обеспечивает многослойную защиту, выявляя и нейтрализуя угрозы на ранних этапах.
- Специализация на критической инфраструктуре: Решения OPSWAT разработаны специально для защиты сложных сетей, которые являются жизненно важными для бизнеса.
- Доверие мировых лидеров: Технологии OPSWAT используют такие гиганты как Zoom, Hitachi Energy и аэропорт Берлин-Бранденбург.
OPSWAT предлагает компаниям надежную защиту от кибератак, что минимизирует риск простоев и сбоев в работе систем. Решения вендора помогают придерживаться международных стандартов безопасности, повышая доверие клиентов к вашему бизнесу. Среди преимуществ платформы OPSWAT – безопасное удаленное подключение, однонаправленная передача данных, защита периферийных устройств, анализ вредоносного программного обеспечения и многие другие полезные функции.
BAKOTECH как опытный дистрибьютор IT-решений обеспечит клиентам полный цикл поддержки: от консультации и подбора оптимального решения до внедрения и технической поддержки.
«Для дальнейшего усиления нашего стремления повысить безопасность организаций по всему миру мы рады объявить о нашем сотрудничестве с BAKOTECH Solutions. Это сотрудничество направлено на активизацию усилий в сфере кибербезопасности в Украине, Азербайджане, Молдове, Грузии, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Подписание договора с BAKOTECH демонстрирует нашу непреклонную преданность вопросу защиты критически важной инфраструктуры с одновременным предоставлением предприятиям инновационных решений безопасности», — сказал Sertan Selcuk, вице-президент METAP и региона СНГ в OPSWAT. — Вместе мы закладываем основу для более безопасного и устойчивого цифрового будущего, позволяя организациям уверенно развиваться и внедрять инновации».
Мирослав Бондарь, директор департамента B1, BAKOTECH: «Критическая инфраструктура нуждается в комплексной защите, охватывающей все аспекты кибербезопасности. Платформа OPSWAT является таким решением. Она обеспечивает многоуровневую защиту от современных киберугроз, что позволяет нашим клиентам чувствовать себя в безопасности».
Если хотите заказать консультацию или демонстрацию — пишите на почту [email protected].
О BAKOTECH
BAKOTECH – международная компания, занимающая ведущие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляющая решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH оказывает профессиональную до- и постпродажную, маркетинговую, техническую поддержку партнерам и конечным заказчикам.
Об OPSWAT
OPSWAT – мировой лидер в сфере кибербезопасности, специализирующийся на защите критической инфраструктуры. Основанная в 2002 году, компания предлагает комплексные решения для кибербезопасности, которые защищают предприятия от широкого спектра современных угроз. Благодаря многолетнему опыту OPSWAT стал признанным мировым лидером в этой области. Сегодня технологии OPSWAT используют более 1000 организаций по всему миру.