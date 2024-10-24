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24 октября, 2024
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Raspberry Pi представил свои первые SSD-накопители

Raspberry Pi

Компания Raspberry Pi представила для одноплатного компьютера Raspberry Pi 5 твердотельные накопители формата M.2 под собственной маркой. Новинки, подключаемые через фирменный адаптер, обеспечивают высокую скорость чтения и записи во всех сценариях работы.

Raspberry Pi

Накопители представлены в двух конфигурациях объемом 256 Gb и 512 Gb. SSD на 256 Gb предлагает 40 000 и 70 000 IOPS при произвольном чтении и записи соответственно, модель на 512 Gb — 50 000 и 90 000 IOPS. Скорость указана при использовании однополосной шины PCIe 2.0 на Raspberry Pi 5.

Комплект, помимо SSD, включает модуль Raspberry Pi M.2 HAT+ (Hardware Attached on Top) со слотом M.2, который предлагает интерфейс PCIe 3.0 и поддерживает накопители формфактора M.2 2230. Цена комплекта на 256 Gb составляет $40, а на 512 Gb — $55. Сами накопители без модулей подключения продаются на $10 дешевле.

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