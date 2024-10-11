Tesla показала концепт беспилотного микроавтобуса Robovan

Кроме прототипа полностью беспилотного роботакси Cybercab, на мероприятии We, Robot глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал концепт футуристичного микроавтобуса с автопилотом, получивший название Robovan.

Предположительно, автомобиль будет лишен руля и педалей, как и Tesla CyberCab. И он также будет поддерживать беспроводную зарядку. По словам Маска, на нем можно перевозить как пассажиров (до 20 человек), так и грузы. Цена поездки, по оценкам предпринимателя, должна составить от 5 до 10 центов за милю.

Robovan сможет работать в инфраструктуре Tesla Network — автономной службе поиска поездок для специально разработанных беспилотных автомобилей или в качестве частного транспортного средства для клиентов Tesla.