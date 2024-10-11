Обновленный робот-помощник Tesla Optimus может мыть посуду, убираться и многое другое

На мероприятии We, Robot, во время презентации микроавтобуса с автопилотом Robovan, показалась группа человекоподобных роботов Tesla Optimus. В ходе презентации роботы позировали с гостями для фото, раздавали сувениры и наливали пиво. Была также закрытая беседка с группой танцующих роботов внутри.

Было продемонстрировано видео, в котором Optimus выполняли повседневные человеческие задачи: делали уборку, занимались приготовлением еды, приносили посылки с крыльца и т.д.

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«Роботы смогут делать что угодно: выгуливать собаку, присматривать за детьми, стричь газон, подавать напитки и совершать другие действия. В долгосрочной перспективе один робот будет стоить от $20 000 до $30 000. Думаю, это будет крупнейший продукт из всех», — сказал глава Tesla Илон Маск (Elon Musk).

Маск надеется, что в перспективе многие семьи смогут позволить себе собственного робота Optimus.