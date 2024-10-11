Tesla представила прототип полностью беспилотного роботакси Cybercab

На мероприятии We, Robot глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) представил прототип электромобиля Cybercab. Это первое полностью беспилотное транспортное средство компании.

Tesla CyberCab имеет футуристический дизайн, который подчеркивают открывающиеся вверх двери, компактные габариты и вмещает всего двух человек. Автомобиль не имеет в своей конструкции традиционных руля и педалей, поэтому Tesla не сможет начать его производство и продажу клиентам без предварительного получения на это разрешения регулирующих органов.

Электромобиль лишен не только руля и педалей, но и интерфейса для зарядки блока аккумуляторных батарей. По словам Маска, в Cybercab реализована поддержка технологии индуктивной зарядки, которая позволяет восполнять энергию по беспроводному каналу. Во время презентации Маск заявил, что беспилотные авто, как ожидается, будут в 10-20 раз безопаснее транспортных средств, управляемых человеком.

«Это очень большое дело. Это спасет жизни, много жизней, а также предотвратит травмы», — отметил глава Tesla.

Кроме того, средний проезд в таком авто будет стоить $0,20 за милю, тогда как в городских автобусах проезд стоит $1 за милю. Tesla планирует вывести Cybercab на дороги Техаса и Калифорнии в следующем году, а начало серийного производства роботакси запланировано на 2026-2027 года.

Для демонстрации возможностей Cybercab использовались дороги не общего пользования. По данным источника, Tesla провела картографирование местности перед демонстрацией, хотя компания утверждает, что не использует карты высокой четкости для обеспечения работы своей системы автопилота Full Self-Driving.

Маск не сообщил никаких подробностей о том, где именно Tesla планирует производить Cybercab, но сказал, что роботакси можно будет купить менее чем за $30 тысяч. В отличие от многих других прототипов роботакси, представленных за последние пару лет, CyberCab будет доступен для покупки частными потребителями.

Рыночная стоимость Tesla равна стоимости почти всех остальных мировых автопроизводителей вместе взятых. Большая часть стоимости акций компании основана на многолетних обещаниях Маска решить проблему автономности, создав по-настоящему революционный автомобиль. Маск надеется, что роботакси CyberCab решит эту проблему.