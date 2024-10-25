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25 октября, 2024
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OnePlus представил плавную и быструю оболочку OxygenOS 15 на базе Android 15

OnePlus OxygenOS 15

Компания OnePlus представила оболочку OxygenOS 15 на базе Android 15. Слоган обновления: «Скорость встречает ИИ». Достоинства новой системы: интеграция ИИ, повышение плавности и скорости работы и точечный редизайн интерфейса.

За ИИ-возможности в OxygenOS 15 отвечает модель Gemini от Google. Станут доступными следующие функции: Circle to Search, голосовой поиск Gemini, ИИ-редактор изображений, ИИ-редактор текста, а также искусственный интеллект поможет улучшить глубокий поиск по системе — он сможет искать и выдавать пользователю информацию из файлов (например, читать Excel-файлы и выдавать ответ исходя из написанного там).

Основные системные возможности: опциональное разделение шторки уведомлений и быстрых настроек, новые иконки, более плавные анимации, многозадачность Canvas (раньше была доступна только на планшетах), инструменты кастомизации, в том числе OnePlus OneTake (настройка плавного перехода от AOD к домашнему экрану), а также функция «защита от кражи».

Еще одна доступная функция — «Поделиться с iPhone» для обмена файлами с iOS-устройствами. Для пользователей OnePlus инструмент будет встроенным в систему, но владельцам iPhone понадобится скачивать отдельное приложение «O+ Connect». Также разработчики поработали над плавностью интерфейса – система стала занимать на 5 Gb меньше флеш-памяти.

OxygenOS 15 будет доступна на OnePlus 12 и 12R уже 30 октября. Для остальных смартфонов OnePlus обновление выйдет позже.

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