Представлена мобильная платформа Snapdragon 8 Elite для флагманов нового поколения

Компания Qualcomm представила новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite (Gen 4). Чип выполнен по техпроцессу 3 нм.

Snapdragon 8 Elite оснащен ядрами Oryon: двумя большими вычислительными, работающими на частоте до 4,32 GHz, а также шестью производительными с частотой до 3,53 GHz. Процессор получил 24 Mb кеш-памяти L2, по 12 Mb на каждый блок ядер. Qualcomm заявляет, что однопоточная и многопоточная производительность нового чипа до 45% выше, чем у предшественника. Энергоэффективность Snapdragon 8 Elite повышена до 27% в сравнении с прошлым поколением.

В качестве графического процессора используется Adreno 830. Он поддерживает все современные движки, включая Unreal Engine. GPU на 40% производительнее в обработке растровой графики и до 35% быстрее в работе с трассировкой лучей, чем предшественник. Частота Adreno 830 составляет 1,1 GHz.

Для Snapdragon 8 Elite заявляется поддержка двухканальной оперативной памяти LPDDR5X-5300, а также наличие модема Snapdragon X80 с поддержкой Wi-Fi 7 и 5G. Нейронный сопроцессор (NPU) стал на 45% быстрее работать с ИИ.

Новый процессор будет использоваться во флагманских смартфонах 2024-2025 года. Ожидается, что первым его получат Realme GT7 Pro, Xiaomi 15 и Samsung Galaxy S25.