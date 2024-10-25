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25 октября, 2024
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Приложение для рисования Adobe Fresco стало бесплатным для всех пользователей

Adobe Fresco

Компания Adobe сделала специализированное приложение для рисования и живописи Fresco полностью бесплатным для всех пользователей. Этим решением Adobe стремится привлечь больше художников к своей творческой программной платформе и конкурировать с популярными альтернативами, такими как Procreate, Clip Studio Paint и Krita, которые весьма популярны в сообществе цифрового искусства: они доступны по цене, просты в использовании и поддерживаются на iPad.

Раньше воспользоваться премиум-функциями Fresco, в том числе расширенным набором кистей, библиотекой шрифтов и импортом пользовательских кистей, можно было только по подписке стоимостью $9,99 в год. Эта сумма сравнительно мала по сравнению с другими подписками Adobe, но все равно не может конкурировать с пожизненной лицензией на Procreate за $12,99. Вероятно пользователей это не устроило и предложение не пользовалось спросом.

Adobe Fresco разработано для устройств с поддержкой сенсорного экрана и стилуса и доступно на iPad, iPhone и ПК с Windows. Приложение впервые было запущено в 2019 году. Fresco предлагает несколько оригинальных функций, среди которых зеркальная и вращательная симметрия и возможность быстрой анимации с помощью предустановок движения, таких как «отскок» и «дыхание». Есть поддержка реальных материалов: имитация текстуры масла, акварели или карандаша для создания художественных работ с эффектом реалистичности. Fresco, как и Procreate, не предлагает функций генеративного ИИ, но имеет версию для ПК и поддерживает облачное хранилище, в то время как файлы Procreate сохраняются только локально на устройстве.

Загрузить программу для Windows и iOS/iPadOS-устройств можно на официальном сайте Adobe.

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