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11 октября, 2024
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AzInTelecom принял участие в InMerge Innovation Summit

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, представило свой стенд на «InMerge Innovation Summit 2024».

В ходе саммита, прошедшего 10-11 октября в Бакинском конгресс-центре, участники были ознакомлены с новейшими услугами и продуктами, предлагаемыми AzInTelecom. Посетители приняли участие в содержательных встречах с представителями местных и международных компаний, исследуя перспективы потенциального сотрудничества.

Председатель совета директоров AzInTelecom Эльхан Азизов затронул тему «Управление бизнес-инновациями». В своем выступлении Эльхан Азизов отметил, что AzInTelecom активно поддерживает малый и средний бизнес, а также стартапы в использовании цифровых технологий и облачных сервисов. В качестве ключевых примеров такой поддержки он подчеркнул недавно запущенный общедоступный облачный сервис и успешную интеграцию цифрового решения “SIMA İmza” в партнерстве с государственными и частными структурами.

Необходимо отметить, что «InMerge Innovation Summit» является крупнейшим инновационным мероприятием в регионе. Целью мероприятия является объединение ведущих организаций и государственных учреждений Азербайджана и региона вокруг корпоративных инноваций.

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