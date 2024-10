Nintendo представила smart-будильник Alarmo, который реагирует на движения человека

Компания Nintendo представила smart-будильник Sound Clock: Alarmo, который реагирует на движения человека и будит его музыкой из Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 и других игр.

Будильник поддерживает пять тем оформления, выполненных в стиле игр Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 и Ring Fit Adventure. В будущем Alarmo получит обновления с дополнительными темами. Каждая тема обладает различными тематическими анимациями с персонажами из игр.



Устройство оснащено датчиком движения. Среди прочего, он позволит пользователям гаджета отложить будильник взмахом руки. Сигнал будильника автоматически выключается, когда владелец встает с кровати. В качестве звука используются известные композиции из игр. Кроме того, Alarmo позволяет настроить распорядок дня.

Nintendo Sound Clock: Alarmo поступит в продажу по всему миру в начале 2025 года, но подписчики Nintendo Switch Online могут приобрести его уже сейчас. Цена составляет $99,99.