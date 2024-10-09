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9 октября, 2024
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Состоялась церемония закрытия пилотного этапа проекта «Академия 4Sİ»

«Академия 4Sİ»

Состоялось мероприятие, посвященное завершению пилотного этапа проекта «Академия 4Sİ», реализуемого Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики совместно с Фондом развития образования при Министерстве науки и образования и компанией «Coursera» (США).

Исполнительный директор 4SİM Фариз Джафаров подчеркнул, что Академия способствовала развитию знаний и навыков в области технологий Четвертой промышленной революции в стране и подготовке квалифицированных кадров в этой сфере на рынке труда. В течение года 10 тыс. человек на платформе «Coursera» бесплатно прошли около 800 курсов, в том числе связанных с технологиями Четвертой промышленной революции, искусственным интеллектом, анализом данных, блокчейном, облачными технологиями, языками программирования, лидерством и коммуникационными навыками. Участники проекта прослушали более 32 тыс. часов лекций. Успешно прошедшие обучение получили в общей сложности 4,3 тыс. международных сертификатов.

Было отмечено, что проект «Академия 4Sİ» будет продолжен в качестве «Национальной программы». На этот раз программа охватит 200 тыс. граждан и будет включать все 8 тыс. курсов, представленных на платформе «Coursera». В отличие от пилотного проекта, где курсы проводились только на английском языке, все курсы в рамках «Национальной программы» будут сопровождаться субтитрами на азербайджанском языке. 20 курсов, пользующихся наибольшим спросом, будут озвучены на азербайджанском языке с помощью искусственного интеллекта.

С этого года на образовательной платформе будет запущена функция персонального гида «Coursera Coach» на базе ИИ, посредством которого можно будет получить информацию о курсах, соответствующих образовательным и карьерным целям пользователя. Также для работодателей из Азербайджана на платформе будет доступен инструмент «Hiring Solutions» (Возможности для найма). С помощью этого инструмента предприятия смогут получить информацию о людях, прошедших курсы, соответствующие их желаемым знаниям и навыкам, и смогут пригласить их на работу.

Председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов сообщил, что пользователи в рамках проекта «Академия 4Sİ» могут пройти образовательные программы престижных университетов и компаний. Предлагаемые курсы, наряду с развитием технических навыков пользователей, также развивают лидерские и коммуникационные навыки.

Региональный исполнительный директор «Coursera» по Европе, Ближнему Востоку и Африке Николас Фуко отметил, что платформа «Coursera», насчитывающая более 148 миллионов пользователей, предлагает онлайн-курсы и тренинги от ведущих университетов мира и передовых технологических компаний. По его словам, азербайджанские пользователи активно участвуют в курсах в рамках проекта и в основном интересуются цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и бизнес-ориентированным обучением. Он также представил отчет «Global Skills Report» и рассказал о мировых тенденциях на рынке труда.

В сентябре текущего года «Академия 4Sİ» была удостоена награды «Выдающиеся достижения» в номинации «Искусственный интеллект» на конкурсе, проведенном «Coursera». Проект был отобран среди 180 проектов из 42 стран.

В рамках мероприятия выпускники «Академии 4Sİ» поделились с участниками своими историями успеха. Выпускникам, достигшим наибольших успехов, вручены сертификаты.

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