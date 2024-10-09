Названо предполагаемое имя создателя биткоина

Американский канал HBO выпустил документальный фильм под названием Money Electric: The Bitcoin Mystery (Электронные деньги: тайна биткоина). Режиссером фильма выступил Каллен Хобак. В ленте назвали имя реального создателя биткоина, который до сих пор был известен под псевдонимом Сатоши Накамото.

Авторы фильма утверждают, что все это время под псевдонимом скрывался канадский разработчик Питер Тодд. Он был одним из ключевых участников проекта, активно занимается развитием биткоина с 2010 года: внес значительный вклад в техническое усовершенствование сети BTC, разрабатывал важные решения по улучшению и стал основателем концепции Replace-by-Fee, которая помогла ускорить обработку криптотранзакций.

В фильм вошли интервью, которые Хобак взял у Тодда и некоторых других предполагаемых «кандидатов». Героями ленты, в частности, стали изобретатель системы Hashcash Адам Бэк, которого на протяжении долгого времени подозревали в том, что именно он скрывается за псевдонимом Накомото, инвестор Роджер Вер и криптовалютный трейдер Самсон Моу.

Сам Питер Тодд уже опроверг информацию, представленную в фильме HBO. С ним солидарны и многие участники криптосообщества. Они заявляют, что создатель фильма не предоставил никаких серьезных доказательств причастности Тодда к разработке биткоина.

Также отмечается, что Тодд в свое время участвовал в развитии VIACOIN — цифрового актива, который оказался нежизнеспособным. Настоящий Сатоши Накамото, по их мнению, не допустил бы такой ошибки.