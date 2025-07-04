Мировые поставки smart-часов падают уже пять кварталов подряд

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет по мировым продажам smart-часов за первый квартал 2025 года. Согласно отчету, мировые поставки показали падение на 2% в годовом исчислении. Отрицательная тенденция наблюдается уже пятый квартал подряд.

Поставки Apple упали на 9%, а Samsung — на 18%. В то же время продукция некоторых компаний показала значительный рост. Поставки smart-часов Huawei и Xiaomi выросли на 53% у каждой. Также показала рост китайская компания Imoo — 23%. Несмотря на падение, Apple сохранила первую позицию с мировой долей 20%. Далее идут Huawei (16%), Xiaomi (10%) и Samsung с Imoo (по 7%).

Аналитики Counterpoint отмечают, что в Китае увеличился спрос (+37%) на устройства местных брендов, а в Индии – наблюдается заметное снижение темпов развития рынка (-33%). Также отмечается тенденция постепенного отказа покупателей от бюджетных моделей в пользу более дорогих и функциональных моделей за $100–200. Сегмент часов начального уровня сократился на 17%, а поставки более дорогих моделей выросли на 21%.

Ожидается, что мировой рынок smart-часов постепенно восстановится и к концу 2025 года вырастет примерно на 3% — благодаря более тесной интеграции искусственного интеллекта и расширенным возможностям мониторинга здоровья.