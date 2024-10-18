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19 октября, 2024
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Chery представила прототип летающего автомобиля с необычной конструкцией

Chery Land and Air Vehicle

Китайский автопроизводитель Chery представил прототип летающего транспортного средства с уникальной конструкцией. Машина получила название Land and Air Vehicle. Пока что транспортное средство еще находится на стадии разработки, но уже успешно выполнило испытательный полет на 80 км.

Chery

Land and Air Vehicle – это беспилотный гибрид автомобиля и электрического самолета с вертикальным взлетом/посадкой (eVTOL). Автомобиль не имеет ни рулевого колеса, ни педали газа и состоит из трех частей: летающей части, интеллектуальной кабины и шасси. Он может переключаться между режимами автономного полета и наземного вождения. В Chery отмечают, , что перелеты на короткие расстояния в городских районах позволят уменьшить проблемы с пробками.

Летающий автомобиль построен на базе архитектуры Chery S2ma-scalable intellectual Mars и рассчитан на перевозку двух человек. Высота полета составляет до 1000 м, максимальная скорость может достигать 120 км/ч, а время в воздухе составляет около 40 минут.

Информации о сроках запуска летающей машины в производство пока нет.

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