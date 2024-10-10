Первый день “INMerge Innovation Summit”, организованного PASHA Holding, начался 10 октября 2024 года

Основная цель саммита — способствовать развитию инновационной экосистемы в стране, создать возможности для сотрудничества, объединяя стартапы и инвесторов, а также обеспечить платформу для обмена идеями и опытом среди всех участников инновационной экосистемы.

На церемонии открытия саммита, который проходит уже четвертый год, выступили Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев, генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов и генеральный директор Trendyol Group Эрдэм Инан.

«Как один из крупных экономических игроков в регионе, мы чувствуем ответственность за развитие окружающих нас. Для нас инновации — это не просто концепция, это символ прогресса. Через этот саммит мы уверены, что вносим значительный вклад в развитие инновационной экосистемы региона», — отметил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Стоит отметить, что в первый день мероприятия выступят соучредитель YouTube Стив Чен, профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл и другие интересные спикеры.

Во второй день выступят Зев Сигл, соучредитель Starbucks; Вернер Вогельс, главный технологический директор Amazon; и Ури Левин, основатель Waze.