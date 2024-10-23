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24 октября, 2024
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Microsoft выпустил обновленную гарнитуру Xbox Wireless Headset

Microsoft Xbox Wireless Headset

Компания Microsoft выпустила обновленную беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset. Дизайн наушников немного изменили по сравнению с предыдущей версией. Обновленная гарнитура практически полностью черная — без зеленой полоски на ободке.

Модель получила поддержку Dolby Atmos, как сообщают в Microsoft, наушники обеспечивают «захватывающее пространственное звучание». Была улучшена автономность — Xbox Wireless Headset обеспечивают до 20 часов автономной работы на одном заряде. Показатель зависит от разных факторов, включая дальность от источника воспроизведения, отметили в компании.

Гарнитура получила обновленный микрофон с улучшенным автоотключением, изоляцией голоса и поддержкой Bluetooth 5.3. Наушники совместимы с технологией Qualcomm S5 Gen 2, что обеспечивает связь с «ультранизкой» задержкой.

Microsoft Xbox Wireless Headset уже поступила в продажу в некоторых странах по рекомендованной розничной цене $110.

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