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24 октября, 2024
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Apple работает над приложением с игровым магазином и библиотекой

Apple

Компания Apple работает над отдельным от App Store магазином для игр, об этом пишет издание 9to5Mac. По данным источника, приложение совместит возможности Game Center и Apple Arcade, но «не заменит их». В приложении будет несколько вкладок:

  • Рекомендации и предложения игр;
  • Библиотека игр;
  • Друзья;
  • Новости о специальных игровых событиях и обновлениях.

Также пользователи смогут проходить испытания, попадать в списки лидеров и получать достижения.

Apple также экспериментирует с интеграцией FaceTime и iMessage в приложение для общения с друзьями во время совместной игры, но подробностей пока нет. На практике это будет работать как приложение Xbox для iPhone. Компания хочет сделать свои устройства более привлекательными для геймеров, и поэтому она инвестирует в игровое направление, отмечает источник.

Когда Apple запустит свой магазин игр — не уточняется.

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