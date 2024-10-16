Lenovo с NVIDIA предоставляют преимущества гибридного ИИ для бизнеса

Сегодня на Lenovo Tech World — ежегодном глобальном мероприятии Lenovo по технологическим инновациям председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин вместе с основателем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом представили Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA. Благодаря полнофункциональным возможностям библиотеки Lenovo AI, а также программному обеспечению NVIDIA AI, ускоренным вычислениям и сетям, Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA позволяет организациям быстрее и эффективнее превращать данные и аналитику в бизнес-результаты, ускоряя внедрение ИИ и обеспечивая большую окупаемость инвестиций.

Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA дебютирует в то время, когда компании все больше внимания уделяют проверенным решениям для внедрения инноваций и решения уникальных бизнес-задач. Недавний опрос Lenovo показал, что 61% ИТ-директоров считают очень сложным продемонстрировать окупаемость инвестиций в ИИ. Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA позволяет клиентам воспользоваться преимуществами предварительно проверенных и индустриализированных решений для ускоренного развертывания.

«Внедрение гибридного ИИ требует использования специально созданного портфеля решений и опыта в области ИИ-услуг, которые упрощают путь к ИИ и позволяют использовать реальные приложения для бизнеса. Наше сотрудничество с NVIDIA объединяет лучшие стороны обеих компаний, чтобы обеспечить быстрые и надежные результаты ИИ для бизнеса в разных отраслях. Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA помогает клиентам быстрее достигать результатов, предоставляя своим сотрудникам доступ к актуальной информации на персональных, корпоративных и публичных платформах искусственного интеллекта», — сказал председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA сочетает в себе возможности полнофункционального искусственного интеллекта, оптимизированные для промышленного производства, с библиотекой готовых к настройке решений для сценариев использования ИИ, которые помогают клиентам преодолеть барьеры на пути к окупаемости инвестиций от ИИ. Обе компании тесно сотрудничают для интеграции моделей ускоренных вычислений, сетей, программного обеспечения и искусственного интеллекта NVIDIA в модульную среду решения Lenovo Hybrid AI Advantage.

«ИИ заново изобретает вычислительную технику и ускоряет развитие бизнеса и отраслей во всем мире», — отметил Джейсен Хуан. «Сотрудничество Lenovo и NVIDIA революционизирует корпоративные вычисления, помогая превратить компании в платформы агентов искусственного интеллекта и цифрового интеллекта, которые обеспечивают невероятную скорость, инновации и производительность».

Помимо этого, Lenovo и NVIDIA анонсировали другие совместные решения:

Lenovo AI Fast Start: ускоренное развертывание

Lenovo AI Fast Start помогает организациям в течение нескольких недель доказать ценность сценариев использования персонального ИИ, корпоративного ИИ и общедоступного ИИ для бизнеса. Используя программную платформу NVIDIA AI Enterprise , которая включает в себя микросервисы NVIDIA NIM и NVIDIA NeMo для создания агентов ИИ, Lenovo AI Fast Start предоставляет клиентам доступ к ресурсам, которые помогают организациям быстро создавать решения для генеративного ИИ на основе собственных данных и адаптировать их к уникальным потребностям своего бизнеса, обеспечивая тем самым максимальную актуальность в реальных средах и ускорение масштабного развертывания.

Библиотека искусственного интеллекта Lenovo

Библиотека Lenovo AI воплощает в жизнь гибридный ИИ с помощью проверенных ускорителей сценариев использования ИИ, включая предметно-ориентированные языковые модели, а также функциональные и вертикальные агенты. Охватывая ключевые сценарии использования в различных областях (включая маркетинг, ИТ-операции, юриспруденцию, разработку продуктов и обслуживание клиентов), предварительно проверенные решения в библиотеке Lenovo AI помогают клиентам ускорить развертывание и получение результатов от ИИ. Lenovo и NVIDIA создают готовые к настройке функциональные и вертикальные ускорители решений ИИ на платформах NVIDIA AI Enterprise и, в будущем, NVIDIA Omniverse для библиотеки Lenovo AI. Вместе с тщательно подобранной экосистемой новаторов и партнеров в области искусственного интеллекта, Lenovo AI Services также будет настраивать и интегрировать недавно анонсированный NVIDIA NIM Agent Blueprints , который является частью программной платформы NVIDIA AI Enterprise.

Основы данных и технологий для ИИ

Многие организации нуждаются в помощи в модернизации своих платформ для реализации преимуществ ИИ. Услуга Lenovo Data and Tech Foundations for AI помогает клиентам оценить свой технологический долг и готовность своих платформ для работы с возросшими потребностями в ИИ, а затем принять прагматичные и экономичные меры по модернизации данных, приложений и облачных технологий с помощью проверенных ускорителей, инструментов и методологий. В рамках всего стека Lenovo будет использовать модели ускоренных вычислений, сетей, программного обеспечения и искусственного интеллекта NVIDIA, чтобы клиенты могли получить максимальную отдачу от своих инвестиций в данные и технологии.

Инфраструктура с поддержкой искусственного интеллекта и жидкостное охлаждение Lenovo Neptune

По мере роста потребностей в искусственном интеллекте корпоративные вычисления должны развиваться, чтобы удовлетворить потребность в обработке большего объема данных и растущие потребности в энергии. С момента первого анонса гибридного подхода Lenovo к искусственному интеллекту с NVIDIA (в октябре 2023 года) портфель решений Lenovo расширился и теперь включает более 80 производительных и энергоэффективных платформ. Являясь лидером в области технологий жидкостного охлаждения, Lenovo предоставляет суперкомпьютеры организациям любого размера с технологией Lenovo Neptune шестого поколения, которая эффективно поддерживает работу платформы NVIDIA Blackwell и искусственного интеллекта в большом масштабе. Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA обеспечивает повышенную энергоэффективность с помощью портфеля мощной инфраструктуры, рабочих станций, ПК и программного обеспечения для управления с поддержкой искусственного интеллекта.