Lenovo представила обновленное решение жидкостного охлаждения Neptune для эффективного обеспечения работы платформы NVIDIA Blackwell и искусственного интеллекта в любом масштабе

Lenovo представила ThinkSystem N1380 Neptune — революционную вертикальную систему жидкостного охлаждения 6-го поколения. Эта инновационная запатентованная технология жидкостного охлаждения позволяет организациям по всему миру создавать и запускать ускоренные вычисления для генеративного ИИ, снижая при этом энергопотребление центров обработки данных до 40%.

Lenovo расширяет свое многолетнее сотрудничество с NVIDIA, представляя Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA и ThinkSystem SC777 V4 Neptune. Эта новая мощная система использует новые серверы ThinkSystem N1380 Neptune на платформе NVIDIA Blackwell и NVIDIA GB200, позволяя создавать модели искусственного интеллекта с триллионами параметров в компактном дизайне.

С ростом внедрения искусственного интеллекта встает необходимость перепроектирования центров обработки данных для повышения тепловой плотности. С помощью ThinkSystem N1380 Neptune и новой ThinkSystem SC777 V4 Neptune компания Lenovo стала первопроходцем в создании центров обработки данных, в которых серверные стойки мощностью 100 кВт+ работают без необходимости использования специализированных систем кондиционирования воздуха. Эта инновация имеет решающее значение для строительства центров обработки данных для эпохи искусственного интеллекта, т.к. это позволяет более плотное размещение железа и перепрофилирует энергию для охлаждения.

«Уже более десяти лет Lenovo является первопроходцем в области жидкостного охлаждения», — сказал председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Юаньцин Янг. «Благодаря революционным инженерным решениям в области жидкостного охлаждения и интеграции технологий, ThinkSystem N1380 Neptune открывает новую эру эффективности и дизайна центров обработки данных, которая поможет сделать NVIDIA Blackwell и искусственный интеллект с триллионами параметров доступным для всех, а также коренным образом изменить способ использования энергии в центрах обработки данных».

Благодаря ThinkSystem N1380 Neptune мощность центра обработки данных увеличивается до максимума и может быть использована для обработки задач искусственного интеллекта и исследований, а не для охлаждения системы. Революционная технология использует переосмысленное вертикальное шасси с жидкостным охлаждением. Такая конструкция позволяет обеспечить ускоренные вычисления с повышенной эффективностью в компактном формфакторе, которая на 100% имеет жидкостное охлаждение и освобождает от необходимости использовать энергоемкие вентиляторы. Серверы ThinkSystem N1380 Neptune, разработанные для стандартных 19-дюймовых стоек, обеспечивают организации любого размера самыми быстрыми на сегодня вычислительными мощностями на один юнит при стандартном энергопотреблении в открытой экосистеме.

«Платформа NVIDIA Blackwell — это двигатель для генеративного искусственного интеллекта и определение новой промышленной революции», — сказал Боб Петт (Bob Pette), вице-президент по корпоративным платформам в NVIDIA. «Благодаря революционным возможностям Lenovo ThinkSystem N1380 Neptune и NVIDIA GB200 мы поддерживаем самые технологически продвинутые в мире ускоренные рабочие нагрузки, значительно снижая эксплуатационные расходы и энергопотребление, чтобы помочь реализовать потенциал искусственного интеллекта для любой отрасли».

ThinkSystem SC777 V4 Neptune поддерживает платформы NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand и Spectrum-X800 Ethernet нового поколения для ускорения высокопроизводительных вычислений. Кроме того, ThinkSystem SC777 V4 Neptune поддерживает NVIDIA AI Enterprise, облачную программную платформу, которая оптимизирует разработку и развертывание решений искусственного интеллекта производственного уровня, включая генеративный ИИ, компьютерное зрение и распознавание речи.

Системы NVIDIA GB200 для бизнеса любого размера со 100% отводом тепла

Lenovo представляет стоечные системы NVIDIA GB200, которые расширят возможности обучения ИИ, обработки данных, инженерного проектирования и моделирования. Благодаря разомкнутому контуру, прямому водяному охлаждению для всей системной архитектуры NVIDIA GB200 Grace Blackwell и межсоединению NVIDIA NVLink, корпоративные клиенты любого размера могут использовать Lenovo ThinkSystem SC777 V4 Neptune для запуска моделей искусственного интеллекта с триллионами параметров. Это позволит им выводить новые продукты на рынок быстрее, дешевле и с более высокой энергоэффективностью.

Благодаря усовершенствованной системе водяного охлаждения новый сервер ThinkSystem позволяет критически важным компонентам работать при более низких температурах и эффективно отводит тепло от всех компонентов, включая графические процессоры, память, серверы ввода/вывода, локальное хранилище и регуляторы напряжения. В совокупности эти инновации позволяют обучать искусственный интеллект и выводить LLM в режиме реального времени для моделей, масштабируемых до 10 триллионов параметров, повышая при этом производительность, энергоэффективность и надежность в компактной, сверхтихой системе.

Эра Lenovo Neptune: масштабируемый суперкомпьютер для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта

Lenovo помогает организациям развертывать высокопроизводительный искусственный интеллект в любом масштабе. ThinkSystem N1380 Neptune масштабируется от компактного размера в 13 юнитов до полноразмерных стоек в несколько рядов в центрах обработки данных, имеет восемь слотов для лотков, четыре станции преобразования питания мощностью 15 кВт и сложную систему распределения потоков воды Neptune, элегантно упакованную для обеспечения оптимального пространства, питания и эффективности охлаждения:

Максимальный стандартный форм-фактор: Разработанный с нуля для обеспечения необходимого дополнительного пространства без нарушения стандартов центра обработки данных, N1380 поддерживает масштабируемость, чтобы сделать новейшие и высокопроизводительные технологии доступными для клиентов любого размера.

Разработанный с нуля для обеспечения необходимого дополнительного пространства без нарушения стандартов центра обработки данных, N1380 поддерживает масштабируемость, чтобы сделать новейшие и высокопроизводительные технологии доступными для клиентов любого размера. Сниженное энергопотребление: уникальная конструкция жидкостного охлаждения устраняет необходимость во внутреннем потоке воздуха и энергоемких вентиляторах, снижая энергопотребление до 40% по сравнению с аналогичными системами с воздушным охлаждением в типичном ЦОД. Теплоизоляция стоек, также, значительно минимизирует теплопотери.

уникальная конструкция жидкостного охлаждения устраняет необходимость во внутреннем потоке воздуха и энергоемких вентиляторах, снижая энергопотребление до 40% по сравнению с аналогичными системами с воздушным охлаждением в типичном ЦОД. Теплоизоляция стоек, также, значительно минимизирует теплопотери. Передовая преобразовательная станция (PCS ): Помимо инфраструктуры водяного охлаждения Neptune, в корпусе N1380 установлены до четырех титановых преобразовательных станций ( PCS ) ThinkSystem мощностью 15 кВт , которые подают внутреннее питание системы на шину 48 В. Эта инновационная конструкция объединяет преобразование, выпрямление и распределение энергии в одном PCS, что является отходом от традиционных установок, требующих отдельных блоков, что приводит к лучшей в своем классе эффективности.

Помимо инфраструктуры водяного охлаждения Neptune, в корпусе N1380 установлены до четырех титановых , которые подают внутреннее питание системы на шину 48 В. Эта инновационная конструкция объединяет преобразование, выпрямление и распределение энергии в одном PCS, что является отходом от традиционных установок, требующих отдельных блоков, что приводит к лучшей в своем классе эффективности. Надежное охлаждение: N1380 оснащен встроенным коллектором с запатентованным механизмом глухого сопряжения и разъемами аэрокосмического класса для подключения к вычислительным лоткам для более безопасной работы.

N1380 оснащен встроенным коллектором с запатентованным механизмом глухого сопряжения и разъемами аэрокосмического класса для подключения к вычислительным лоткам для более безопасной работы. Полное отвод тепла: благодаря повышенной гидроизоляции, соединения облегчают 100% отвод тепла.

благодаря повышенной гидроизоляции, соединения облегчают 100% отвод тепла. Перепрофилирование мощности: Neptune предназначен для работы при температуре воды на входе до 45°C, что устраняет необходимость в дополнительном охлаждении и позволяет эффективно повторно использовать вырабатываемое тепло для отопления здания или адсорбционного охлаждения холодной воды.

Более десяти лет лидерства в области жидкостного охлаждения

Lenovo Neptune уже более десяти лет является мировым лидером в области технологий жидкостного охлаждения, используя новаторский метод отвода тепла и снижения энергопотребления по сравнению с традиционными системами с воздушным охлаждением. Компания имеет более 40 патентов и самый широкий в мире портфель решений на базе жидкостного охлаждения, который постоянно совершенствует. Для полного отвода тепла от систем в Lenovo Neptune используются самые современные материалы, в том числе изготовленные на заказ медные трубки водяного контура и запатентованные охлаждающие пластины для процессоров. Системы с жидкостным охлаждением Neptune, также, отличаются прочной нержавеющей сталью и надежными шлангами из EPDM, в отличие от других, в которых используется некачественный пластиковые FEP компоненты.

Глобальная сеть поддержки искусственного интеллекта Lenovo

Чтобы помочь реализовать потенциал искусственного интеллекта для каждой отрасли, Lenovo Neptune 6-го поколения доступен во всем комплексном портфеле серверов, решений и услуг Lenovo с гибридным искусственным интеллектом.