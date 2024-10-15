Новый дрон DJI Air 3S получил двойную камеру и навигацию в ночное время

В ассортименте компании DJI появилась новая модель дрона Air 3S — улучшенная версия Air 3. Устройство получило несколько усовершенствований, благодаря чему лучше справляется со съемкой в условиях слабой освещенности.

По сравнению с Air 3, новая модель обеспечивает более высокое качество изображения при фото- и видеосъемке, а также имеет функцию интеллектуального обхода препятствий в ночное время. Вес Air 3S составляет 724 гр. В новом дроне используется широкий набор датчиков, включая лидар на фронтальной панели, нижние инфракрасные сенсоры ToF и шесть оптических датчиков: по два спереди, сзади и снизу.

Air 3S получил основную камеру с разрешением 50 Мп, 1-дюймовым сенсором и 24-мм объективом, также имеется 48 Мп датчик размером 1/1,3 дюйма с 70-мм объективом (3х зум). Обе камеры обеспечивают до 14 ступеней динамического диапазона при съемке в автоматическом режиме (не в режиме замедленной съемки или вертикальной съемки).

Основная камера поддерживает видеосъемку 4K/60 fps в режиме HDR и 4K/120 fps. Также поддерживаются интеллектуальные режимы съемки, включая ActiveTrack 360, в котором происходит автоматическое отслеживание объектов.

DJI сообщает, что по сравнению с Air 3 размеры файлов у новой модели на 30% меньше. Дрон оснащен 42 Gb встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. Максимальное время полета дрона составляет 45 минут.

Цена DJI Air 3S начинается от $1099. В комплект поставки входит также контроллер DJI RC-N3.