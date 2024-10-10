Доступные смартфоны от Nar

Nar предлагает своим клиентам новейшие модели смартфонов Tecno и других брендов на выгодных условиях. Новый смартфон можно приобрести всего за 19,92 AZN в месяц на 18 месяцев без комиссий. Кроме того, в рамках специального тарифа вы получите 4 ГБ и более бесплатного интернета, а также не менее 300 минут разговора каждый месяц в течение срока оплаты. Предложение доступно прямо сейчас в официальных магазинах Nar.

Помимо продажи смартфонов, магазины Nar предлагают различные устройства и аксессуары для мобильных телефонов, продажу телефонных номеров и их восстановление. В соответствии со стратегией мобильного оператора, ориентированной на клиента, абоненты Nar могут воспользоваться этими услугами по доступной цене.

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