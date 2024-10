Игры, которые войдут в подписку Xbox Game Pass во второй половине октября

Компания Microsoft опубликовала игры, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в октябре и начале ноября.

Игры, которые добавят в подписку:

South Park: The Fractured but Whole (Cloud, PC, и консоли) — 16 октября;

Donut County (Cloud, PC, и консоли) — 17 октября;

MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, и Xbox Series X|S) — 17 октября;

Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) — 25 октября;

Call of Duty: Warzone (Cloud) — 25 октября;

Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, PC, и консоли) — 25 октября;

Ashen (Cloud, PC, и консоли) — 29 октября;

Dead Island 2 (PC) — 31 октября;

StarCraft Remastered (PC) — 5 ноября;

StarCraft 2: Campaign Collection (PC) — 5 ноября.

MechWarrior 5: Clans и Call of Duty: Black Ops 6 будут доступны только в рамках Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Подписчики Game Pass Standard не получат доступ к этим играм.

Игры, которые покинут подписку 31 октября:

Frog Detective: The Entire Mystery;

Headbangers;

Inkulinati;

Lonely Mountain’s Downhill;

Mineko’s Night Market.

Подписчикам Game Pass всех тарифов доступны бонусы – это наборы для Monster Hunter Now и Throne and Liberty. Кроме того, они получат цифровой первый выпуск комикса GONE.