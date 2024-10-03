OpenAI привлек $6,6 млрд. инвестиций и получил оценку в $157 млрд

Компания OpenAI привлекла инвестиции на общую сумму $6,6 млрд., в результате чего ее стоимость достигла $157 млрд. Заявляется, что привлеченные средства направятся на продвижение исследований в области ИИ и увеличение вычислительных мощностей.

Венчурная компания Thrive Capital возглавила раунд финансирования: она вложила в OpenAI $1,3 млрд. Microsoft, крупнейший инвестор стартапа, вложил в него около $750 млн. в дополнение к уже инвестированным $13 млрд. $500 млн вложила японская инвесткомпания SoftBank Group. Также среди инвесторов OpenAI — Nvidia, Tiger Global Management, Fidelity Management & Research и другие. Apple участвовать не стала, хотя ранее участвовала в переговорах.

Теперь OpenAI входит в Топ-3 самых дорогих стартапов в мире вместе со SpaceX и ByteDance, материнской компанией TikTok. Сделка стала одной из крупнейших частных инвестиций в истории, пишет Bloomberg. Размер инвестиций подчеркивает веру технологического сектора в силу искусственного интеллекта и интерес с его стороны к дорогостоящим исследованиям на его развитие.

OpenAI располагает 11 млн. подписчиков сервиса ChatGPT Plus, корпоративных подписчиков при этом насчитывается более 1 млн. В следующем году компания рассчитывает выручить $11,6 млрд., но пока она остается убыточной.

Сообщается, что в ходе переговоров со своими инвесторами, OpenAI попросил инвесторов воздержаться от поддержки конкурирующих стартапов, таких как Anthropic и xAI Илона Маска. Этот шаг является редким для компании и подчеркивает желание OpenAI сохранить лидерство на рынке искусственного интеллекта.