Fujitsu FMV Zero WU5/J3 — самый легкий в мире ИИ-ноутбук с прочным корпусом

Компания Fujitsu представила FMV Zero WU5/J3 — 14-дюймовый ноутбук с искусственным интеллектом. По словам производителя, это самый легкий ноутбук в мире, его вес составляет всего 634 гр. Благодаря прочному корпусу из углеродного волокна устройство устойчиво к падениям, ударам и давлению в соответствии со стандартами MIL-STD-810H.

Fujitsu FMV Zero WU5/J3 поставляется с процессором Intel Core Ultra 5 125U или Core Ultra 7 155U. Оба чипа имеют интегрированные AI Boost NPU для аппаратного ускорения сервисов искусственного интеллекта, включая Copilot в Windows 11 и Office 2024. Предусматривается установка от 8 до 64 Gb оперативной памяти и от 256 Gb до 2 Tb SSD-накопителя.

Автономное время работы ноутбука составляет 6-11 часов в зависимости от сценариев использования. В число интерфейсов входят по два порта USB-A и USB-C, HDMI, порт Ethernet, слот блокировки, 3,5 мм разъем для наушников и слот для карт microSD. Есть сканер отпечатков пальцев и поддержка технологии распознавания лиц в Windows 11.

Входящее в комплект ПО для шумоподавления на базе ИИ можно обучить распознавать голос пользователя, а затем автоматически отфильтровывать все остальные звуки, а также фоновые шумы при онлайн-видеозвонках. Также в комплект поставки входит программа на базе искусственного интеллекта Umore, которая отслеживает пользователя в 3D, а затем применяет коррекцию кожи и виртуальный макияж в сочетании с Windows Studio Effects для автоматического кадрирования лица.

Ноутбук Fujitsu FMV Zero WU5/J3 уже доступен для предварительного заказа по цене $1325. Старт продаж запланирован на середину ноября.