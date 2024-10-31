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31 октября, 2024
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Dragon Age: The Veilguard вышла на ПК и консолях — первая часть серии за 10 лет

Dragon Age: The Veilguard

Состоялся долгожданный релиз Dragon Age: The Veilguard. Игра вышла на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Игра от студии BioWare стала первой частью серии Dragon Age с 2014 года.

События Dragon Age: The Veilguard развернутся в Тедасе, где два порочных древних бога вырвались из оков вековой тьмы, чтобы уничтожить мир. Игроки возьмут на себя управление Рука, внешность и происхождение которого можно настроить по своему вкусу. Ему предстоит объединить Стражу Завесы и попытаться остановить смертельную угрозу.

В качестве помощников героя выступят разведчица Хардинг, убийца магов Луканис, некромант Эммрик, Серый Страж Даврин, эксперт в охоте на драконов Тааш, Завесная Странница Беллара и детектив Нэв.

Цена за стандартное издание Dragon Age: The Veilguard составляет $60 на ПК и $70 на консолях. Средняя оценка игры на Metacritic составила 84 балла из 100, а на OpenCritic — 82 из 100.

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