AMD представила «лучший в мире игровой процессор» Ryzen 7 9800X3D

Старший вице-президент и главный менеджер по вычислениям и графике компании AMD Джек Хьюнх официально представил игровой процессор нового поколения Ryzen 7 9800X3D. Производитель без лишней скромности называет новинку «лучшим игровым процессором в мире».

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Ryzen 7 9800X3D – это прямой наследник Ryzen 7 7800X3D. AMD повысила (на 500 MHz) базовую тактовую частоту до 4,7 Hz, при этом есть возможность разгона до 5,2 Hz. Процессор построен на архитектуре Zen 5, ядер все так же восемь (16 потоков), есть поддержка SMT, 8 Mb кэша L2, 96 Mb кэша L3 и TDP на уровне 120 Вт. Используется дополнительная кеш-память 3D V-Cache второго поколения объемом 64 Mb.

Согласно внутренним тестам AMD, производительность Ryzen 7 9800X3D в играх в среднем на 8% выше по сравнению с 7800X3D. По сравнению с Intel Core Ultra 9 285K производительность выше в среднем на 20%. При этом Джек Хьюнх заявил, что в Far Cry 6, Cyberpunk 2077 и некоторых других играх разница с Intel Core Ultra 9 285K превышает 40% в пользу чипа AMD.

Для использования нового процессора потребуется материнская плата с сокетом AM5. В продажу AMD Ryzen 7 9800X3D поступит 7 ноября по цене $479.