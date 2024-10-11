Генеральный директор компании «Bakcell» выступил на Инновационном саммите «INMerge»

Являясь партнером лидера инноваций и скорости — компании «Bakcell», «INMerge» успешно продолжает проведение Инновационного Саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием «Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний».

Вместе с Клаусом Мюллером в мероприятии также приняли участие региональный директор «Vodafone Group» Йоханнес Хаммер, директор по стратегическим связям «GSMA» Таир Исмаилов и директор ИТ компании «Silknet» Чейбанни Наги. В своем выступлении в ходе сессии Клаус Мюллер дал подробную информацию об инновационных проектах и ​​продуктах, реализуемых компанией «Bakcell», планах на будущее и важности стратегического партнерства компании с Vodafone Group. Было отмечено, что партнерство между Bakcell и Vodafone Group позволит предоставлять абонентам в нашей стране инновационные решения и технологии на основе искусственного интеллекта. Было отмечено, что в рамках сотрудничества с Vodafone Group компания «Bakcell» впервые в Азербайджане начала использование консультанта по тарифам на основе искусственного интеллекта. Кроме того, участникам была представлена ​​информация о проектах, реализуемых компанией «Bakcell» совместно с Kapital Bank и Uber.

Кроме того, компания «Bakcell» вызвала большой интерес у гостей Инновационного Саммита «INMerge». Посетители протестировали на стенде сверхбыструю сеть Bakcell, ознакомились с технологией виртуальной реальности (VR), различными продуктами и услугами компании.

В рамках мероприятия также был представлен поддерживаемый искусственным интеллектом чат-бот Bakcell.

Стоит отметить, что цель Инновационного саммита «INMerge», состоявшегося 10-11 октября, заключается в том, чтобы внести вклад в развитие инновационной экосистемы, объединить стартапы и инвесторов, и создать для них возможность сотрудничества, а также построить платформу для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.