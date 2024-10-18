Kaspi.kz объявил о приобретении ведущего турецкого маркетплейса Hepsiburada

Казахстанский Kaspi.kz подписал соглашение о приобретении около 65% акций ведущего турецкого маркетплейса Hepsiburada с Ханзаде Доган, основательницей и контролирующим акционером компании, а также с Вуслат Доган Сабанджи, Бегюм Доган Фаралиали, Арзухан Доган Ялчиндаг и Ишил Доган.

Hepsiburada была основана в 2000 году Ханзаде Доган и является одной из ведущих платформ электронной коммерции в Турции. Компания развивалась, делая акцент на клиентском сервисе, технологиях, логистике и широком ассортименте товаров в разных категориях. В 2023 году сервисами Hepsiburada воспользовалось около 12 млн. покупателей и 101 тысяча магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через платформу компании, составила около $4 млрд. в 2023 году.

«Мы очень рады возможности объединить усилия с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. Расширение нашего целевого рынка до 100 миллионов человек — важный стратегический приоритет для Kaspi.kz. Культура Hepsiburada во многом схожа с нашей: это приверженность инновациям, предоставление высококачественных услуг потребителям и партнерам, нацеленность на долгосрочный устойчивый рост. Как и Kaspi.kz, компания является национальным лидером в области электронной коммерции и создана основателем-визионером. У обеих компаний одинаковое видение – улучшать жизнь любимых клиентов и партнеров. После завершения сделки обе компании сохранят свои бренды и операционные структуры. Мы будем использовать объединенные знания и технологии, которые есть у Kaspi.kz и Hepsiburada, чтобы продолжать продвижение электронной коммерции и цифровых услуг в Казахстане и в Турции. Уверен, что казахстанские и турецкие предприниматели получат выгоду от новых возможностей между нашими странами», — сказал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz. «Сегодняшний день знаменует собой важную веху для Hepsiburada Group, которую я основала 24 года назад. Как пионер в цифровизации и электронной коммерции Турции, Hepsiburada отправляется в увлекательный путь вместе с Kaspi.kz, крупнейшей компанией Казахстана по рыночной капитализации. Я безмерно горжусь достижениями Hepsiburada, каждым из 10 тысяч сотрудников, 101 000 магазинов-партнеров и 12 миллионов клиентов. Вся наша экосистема беспрерывно работала над созданием одного из самых сильных брендов Турции. В 2021 году мы удостоились чести стать первой и единственной компанией в Турции, разместившей свои акции на NASDAQ, и подняли наш национальный флаг среди мировых технологических гигантов. Мое видение Hepsiburada – это устойчивый рост и создание большей ценности. Kaspi.kz, который улучшает жизни людей своими инновациями и также разместил свои акции на NASDAQ, – это идеальный партнер, который поможет Hepsiburada полностью раскрыть свой потенциал. Компания Kaspi.kz признана вдохновляющей историей успеха в глобальном мире технологий. Высокий уровень доверия и совместная работа, несомненно, укрепят позиции Hepsiburada на рынке электронной коммерции Турции. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто поверил в ценности, которые сформировали Hepsiburada. Вступая в эту новую главу нашей истории, я желаю Hepsiburada и Kaspi.kz больших успехов в их совместной будущей работе», — отметила Ханзаде Доган, основатель и председатель совета директоров Hepsiburada.

Сумма сделки составляет примерно $1127 млн. Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2025 года после получения необходимых разрешений от регулирующих органов Турции и выполнения необходимых юридических процедур.