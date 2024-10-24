Apple существенно сократила производство AR-гарнитуры Vision Pro

Компания Apple сократила объемы производства AR-гарнитуры Vision Pro и может полностью прекратить их выпуск к концу 2024 года, сообщает агентство The Information. Luxshare, которая занимается окончательной сборкой гарнитур, получила из Купертино уведомление о том, что производство может остановиться в ноябре. В настоящее время компания производит около 1000 Vision Pro в день, в то время как пиковый показатель для ее линии составляет около 2000 единиц.

Постепенное сокращение объемов производства Vision Pro началось уже летом этого года. Это означает, что у Apple уже имеется достаточное количество продукта, чтобы удовлетворить текущий спрос, который очень слабый. Несмотря на высокую цену, которая составляет $3499, Vision Pro обладает недостаточно широкими возможностями. По оценке исследовательской компании Counterpoint Research, Apple продала около 370 000 Vision Pro за первые три квартала этого года и планирует продать еще 50 000 к концу года. Согласно данным источника, у поставщиков готовы компоненты примерно для 500 000–600 000 устройств. Всего — 420 000 единиц против 600 000 в уже готовых компонентах, заказы на которые, скорее всего, отрегулированы.

В недавнем интервью генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) признал, что хотел бы продать больше Vision Pro, но «при цене в $3499 это не продукт для массового рынка». Он также отметил, что ни одна из успешных линеек продуктов Apple не «взлетела» в одночасье.

Как известно, Apple разрабатывает более дешевую версию гарнитуры под кодовым названием N109. Вполне возможно она может использовать некоторые наработки и детали очков первого поколения. Гарнитуру могут выпустить к концу 2025 года с планом на производство 4 млн. единиц за весь жизненный цикл продукта. При этом Apple не планирует окончательно останавливать производство Vision Pro — в случае, если спрос на гарнитуру вырастет, компания возобновит сборку устройств.