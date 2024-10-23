spot_img
24 октября, 2024
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp запустили улучшенную систему работы с контактами

В WhatsApp запустили улучшенную систему работы с контактами

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о запуске улучшенной системы работы с контактами. Раньше контакты WhatsApp хранились на телефоне. Потеря устройства или отсутствие резервных копий контактов доставляли пользователю определенные проблемы. Теперь предлагается встроенный менеджер контактов. Не обязательно сохранять контакты на телефоне, их можно добавить только в WhatsApp. Это удобно, когда вашим устройством пользуется кто-то еще или вы хотите вести личные и деловые переписки в разных аккаунтах приложения.

Контакты, добавленные в WhatsApp, можно будет восстановить, даже если пользователь потеряет телефон или войдет на другом устройстве.

Кроме того, скоро появится возможность добавлять контакты и управлять ими в веб-версии WhatsApp и на компьютерах с ОС Windows, а затем и на других связанных устройствах.

Предыдущая статья
Regionda bulud texnologiyalarının inkişafı
Следующая статья
Apple работает над приложением с игровым магазином и библиотекой
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,000ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»