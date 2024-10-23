В WhatsApp запустили улучшенную систему работы с контактами

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о запуске улучшенной системы работы с контактами. Раньше контакты WhatsApp хранились на телефоне. Потеря устройства или отсутствие резервных копий контактов доставляли пользователю определенные проблемы. Теперь предлагается встроенный менеджер контактов. Не обязательно сохранять контакты на телефоне, их можно добавить только в WhatsApp. Это удобно, когда вашим устройством пользуется кто-то еще или вы хотите вести личные и деловые переписки в разных аккаунтах приложения.

Контакты, добавленные в WhatsApp, можно будет восстановить, даже если пользователь потеряет телефон или войдет на другом устройстве.

Кроме того, скоро появится возможность добавлять контакты и управлять ими в веб-версии WhatsApp и на компьютерах с ОС Windows, а затем и на других связанных устройствах.