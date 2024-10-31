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31 октября, 2024
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Apple представила 3-нм процессоры M4 Pro и M4 Max

Apple M4 Pro Apple M4 Max

Компания Apple представила процессоры M4 Pro и M4 Max, выполненные с использованием 3-нм техпроцесса. Это самые мощные процессоры в ассортименте Apple. Первыми устройствами на базе M4 Pro и M4 Max стали новые Mac mini и MacBook Pro.

Apple M4 Pro Apple M4 MaxApple M4 Pro Apple M4 Max

Процессор M4 оснащен до 10 вычислительными ядрами (четыре производительных и до шести энергоэффективных). Он работает до 1,8 раза быстрее модели M1, а версия с десятью ядрами обеспечивает до 2 раз более высокую графическую производительность по сравнению с M1. В составе процессора также присутствует 16-ядерный нейродвижок (Neural Engine), ускоряющий функции Apple Intelligence. Поддерживается до 32 Gb унифицированной оперативной памяти с пропускной способностью 120 Гбайт/с. Обновленный медиадвижок позволяет подключать два дополнительных внешних дисплея). Есть поддержка до четырех интерфейсов Thunderbolt 4.

Apple M4 Pro Apple M4 Max

Характеристики M4 Pro:

  • до 14 ядер (до 10 производительных и 4 эффективных);
  • GPU имеет до 20 ядер;
  • Поддерживается до 64 Gb унифицированной памяти с пропускной способностью 273 ГБ/с;
  • Новый ИИ-движок Neural Engine;
  • Поддержка Thunderbolt 5 (120 Гбит/с);
  • Поддержка Apple Intelligence.

Характеристики M4 Max:

  • до 16 ядер (до 12 производительных и 4 эффективных);
  • GPU имеет до 40 ядер;
  • Поддерживается до 128 Gb унифицированной памяти с пропускной способностью до 546 ГБ/с;
  • Новый ИИ-движок Neural Engine;
  • Улучшенный Media Engine — два движка кодирования видео и два ускорителя ProRes;
  • Поддержка Thunderbolt 5 (120 Гбит/с);
  • Поддержка Apple Intelligence.

M4 Pro в 1,9 раза быстрее, чем M1 Pro, и в 2,1 раза быстрее, чем Core Ultra 7 258V. Графика в 2,4 раза быстрее конкурента от Intel. M4 Max в 2,2 раза быстрее M1 Max и в 2,5 раза быстрее Intel Core Ultra 7 258V. Графика быстрее в 1,9 раза и в 4 раза соответственно. Кроме того, процессоры M4, M4 Pro и M4 Max обладают высокой энергоэффективностью, благодаря чему автономность обновленных MacBook Pro достигает 24 часа.

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