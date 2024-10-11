AMD представила процессоры Ryzen AI Pro 300 для корпоративных ноутбуков

Компания AMD на мероприятии Advancing AI представила не только серверные процессоры серии EPYC 9005 Turin, но и мобильные процессоры Ryzen AI Pro 300 для ноутбуков корпоративного сектора.

Так же, как и обычные Ryzen AI 300, процессоры Pro-версии производятся по 4-нм техпроцессу TSMC, оснащены ядрами Zen 5 и Zen 5c, встроенной графикой RDNA 3.5 и соответствуют требованиям бренда Microsoft Copilot+PC. Ryzen AI Pro 300 предлагают конфигурации до 12 ядер Zen 5 (четыре ядра Zen 5 и до восьми Zen 5c), а также максимальную частоту от 5,0 до 5,1 GHz. В составе процессоров имеется нейромодуль (NPU) XDNA 2 для работы с ИИ с производительностью от 50 TOPS до 55 TOPS в вычислениях Int8.

На данный момент линейка Ryzen AI Pro 300 включает три процессора: топовый 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 375 с производительностью ИИ в 55 TOPS, 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 370 с NPU 50 TOPS и 8-ядерный Ryzen AI 7 Pro 360 с 50 TOPS. Все модели имеют динамический TDP от 15 до 54 Вт.

AMD заявляет, что модель Ryzen AI 7 Pro 360 обеспечивает на 9% более высокую производительность в сравнении с Intel Core Ultra 7 165U vPro в офисных приложениях, а Ryzen AI 9 HX Pro 375 до 14% быстрее модели Core Ultra 7 165H vPro.

Ryzen AI 7 Pro 360 получили расширенный комплект систем безопасности (Pro Security, Pro Manageability, и Pro Business Ready), направленный на защиту корпоративной информации. Технология Pro Security предлагает такие функции, как Cloud Bare Metal Recovery (cMBR), Supply Chain Security (AMD Device Identity) и Watch Dog Timers, которые помогают восстановить систему в случае зависания процессора.

Первые модели ноутбуков на базе новых процессоров ожидаются в ноябре.