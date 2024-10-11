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11 октября, 2024
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AMD представила процессоры Ryzen AI Pro 300 для корпоративных ноутбуков

AMD Ryzen AI Pro 300

Компания AMD на мероприятии Advancing AI представила не только серверные процессоры серии EPYC 9005 Turin, но и мобильные процессоры Ryzen AI Pro 300 для ноутбуков корпоративного сектора.

AMD Ryzen AI Pro 300

Так же, как и обычные Ryzen AI 300, процессоры Pro-версии производятся по 4-нм техпроцессу TSMC, оснащены ядрами Zen 5 и Zen 5c, встроенной графикой RDNA 3.5 и соответствуют требованиям бренда Microsoft Copilot+PC. Ryzen AI Pro 300 предлагают конфигурации до 12 ядер Zen 5 (четыре ядра Zen 5 и до восьми Zen 5c), а также максимальную частоту от 5,0 до 5,1 GHz. В составе процессоров имеется нейромодуль (NPU) XDNA 2 для работы с ИИ с производительностью от 50 TOPS до 55 TOPS в вычислениях Int8.

AMD Ryzen AI Pro 300

На данный момент линейка Ryzen AI Pro 300 включает три процессора: топовый 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 375 с производительностью ИИ в 55 TOPS, 12-ядерный Ryzen AI 9 HX Pro 370 с NPU 50 TOPS и 8-ядерный Ryzen AI 7 Pro 360 с 50 TOPS. Все модели имеют динамический TDP от 15 до 54 Вт.

AMD Ryzen AI Pro 300

AMD заявляет, что модель Ryzen AI 7 Pro 360 обеспечивает на 9% более высокую производительность в сравнении с Intel Core Ultra 7 165U vPro в офисных приложениях, а Ryzen AI 9 HX Pro 375 до 14% быстрее модели Core Ultra 7 165H vPro.

Ryzen AI 7 Pro 360 получили расширенный комплект систем безопасности (Pro Security, Pro Manageability, и Pro Business Ready), направленный на защиту корпоративной информации. Технология Pro Security предлагает такие функции, как Cloud Bare Metal Recovery (cMBR), Supply Chain Security (AMD Device Identity) и Watch Dog Timers, которые помогают восстановить систему в случае зависания процессора.

Первые модели ноутбуков на базе новых процессоров ожидаются в ноябре.

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