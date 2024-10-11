Представлены серверные процессоры AMD EPYC 9005 Turin — до 192 ядер Zen 5/Zen 5с

На мероприятии Advancing AI доктор Лиза Су (Lisa Su), глава компании AMD, представила новые серверные процессоры серии EPYC 9005 под кодовым названием Turin.

В линейку вошли два отдельных семейства: Turin Classic и Turin Dense. Первые CPU предлагают до 128 ядер Zen 5 с поддержкой до 256 виртуальных потоков, а вторые энергоэффективные CPU — до 192 ядер Zen 5с с поддержкой до 384 потоков. Процессоры построены по нормам 3 нм (Dense) и 4 нм (Classic) техпроцесса TSMC.

Оба семейства работают с памятью DDR5-6400 в 12-канальном режиме и характеризуются уровнем TDP до 500 Вт. Все модели используют Socket SP5 и совместимы с теми же платформами, на базе которых работают процессоры EPYC Genoa на архитектуре Zen 4.

AMD отмечает, что новая серия процессоров EPYC 9005 обеспечивает прирост показателя IPC (число выполняемых инструкций за такт) на 17% по сравнению с предшественниками серии Genoa. Для задач HPC и ИИ прибавка производительности составляет до 37%. Заявляется поддержка до 160 линий PCIe 5.0, CLX 2.0, а также поддержка инструкций AVX-512 с полным 512-битным каналом передачи данных.

AMD также отметила, что доля процессоров EPYC на рынке выросла до 34%. Согласно заявлению компании, в настоящее время процессоры присутствует в более чем 350 OEM-платформах и 950 облачных средах.