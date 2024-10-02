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3 октября, 2024
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Adobe представила Photoshop Elements и Premiere Elements 2025

Adobe

Компания Adobe представила обновленные версии Photoshop Elements и Premiere Elements. Сервисы получили функции на базе ИИ, предназначенные для удаления объектов, коррекции цвета и создания изображений. Инструменты были протестированы Adobe на компьютерах Mac с Apple M3.

Новые функции для Photoshop Elements 2025:

Функция Remove позволяет выбирать область на изображении для удаления с помощью кисти. Инструмент также работает в паре с Object Removal Guided Edit.

Фильтр Depth Blur добавляет размытие к изображениям для имитации эффекта глубины резкости.

Функция Change Object Color позволяет пользователю менять цвет одежды и других объектов на фото.

С помощью Combine Photos Guided Edit можно смешивать объект с одного изображения и фон с другого для создания полностью нового изображения.

Для Premiere Elements 2025 добавили:

  • Инструмент баланса белого для настройки внешнего вида облаков, снега и других подобных белых элементов;
  • Новые кривые цветокоррекции для более точной настройки цвета и яркости;
  • Дополнительные шаблоны для динамических титров с большим контролем над выравниванием текста, размером, цветом и интервалом;
  • Предустановленные LUT для настройки цвета.

Цена Adobe Photoshop Elements и Premiere Elements 2025 по отдельности составляет $100, в комплекте — $150.

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