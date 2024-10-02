Microsoft выпустил Office 2024 без подписки

Компания Microsoft выпустила в продажу Office 2024 без подписки для пользователей. Последний раз версия Office без подписки выходила в 2021 году.

В пакет Office 2024 входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook — все, что было добавлено в Microsoft 365 за последние три года. Office 2024 без подписки доступен для систем Windows 10, 11 и трех последних версий macOS. Для активации понадобится аккаунт Microsoft.

Компания будет поддерживать Office 2024 в течение пяти лет. При этом пакет не будет получать функциональные обновления, как это происходит с подпиской на Microsoft 365. Кроме того, пользователи не получат доступ к интеллектуальным функциям, предлагаемым в подписке Microsoft 365 Copilot.

Цена Office Home 2024 составляет $150 (Word, Excel, PowerPoint и OneNote). Версия Office Home & Business 2024 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote) доступна за $250.