spot_img
3 октября, 2024
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеMicrosoft выпустил Office 2024 без подписки

Microsoft выпустил Office 2024 без подписки

Microsoft Office 2024

Компания Microsoft выпустила в продажу Office 2024 без подписки для пользователей. Последний раз версия Office без подписки выходила в 2021 году.

В пакет Office 2024 входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook — все, что было добавлено в Microsoft 365 за последние три года. Office 2024 без подписки доступен для систем Windows 10, 11 и трех последних версий macOS. Для активации понадобится аккаунт Microsoft.

Компания будет поддерживать Office 2024 в течение пяти лет. При этом пакет не будет получать функциональные обновления, как это происходит с подпиской на Microsoft 365. Кроме того, пользователи не получат доступ к интеллектуальным функциям, предлагаемым в подписке Microsoft 365 Copilot.

Цена Office Home 2024 составляет $150 (Word, Excel, PowerPoint и OneNote). Версия Office Home & Business 2024 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote) доступна за $250.

Предыдущая статья
Adobe представила Photoshop Elements и Premiere Elements 2025
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,003ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»