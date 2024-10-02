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2 октября, 2024
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AMD представила процессоры EPYC Embedded 8004 для встраиваемых систем

AMD EPYC Embedded 8004

Компания AMD представила новые процессоры EPYC Embedded 8004 (Siena) для встраиваемых систем. Они могут использоваться для сетевого оборудования, маршрутизаторов, устройств обеспечения безопасности, корпоративных и облачных хранилищ и промышленных периферийных изделий.

В основе процессоров EPYC Embedded 8004 лежит оптимизированная архитектура Zen 4 — Zen 4c, которая отличается повышенной энергоэффективностью. В линейке представлено шесть моделей с количеством ядер от 12 до 64, поддерживающими технологию многопоточности. Показатель TDP варьируется от 100 до 200 Вт.

Базовая частота варьируется от 2,3 до 2,65 GHz, а максимальная частота составляет 3,0 или 3,1 GHz. Процессоры поддерживают шесть каналов памяти DDR5-4800, максимальный объем которой может составлять 1152 Gb. Доступны 96 линий PCIe 5.0.

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