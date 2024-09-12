YouTube Music запустил функцию создания плейлистов на основе ИИ

YouTube Music запустил новую ИИ-функцию под названием Ask Music для составления плейлистов по запросу пользователя. Функция предлагает «превратить любую идею в собственное радио». Например, вы можете написать: «легендарные поп-песни», а ИИ сгенерирует целую радиостанцию, согласно вашей идее.

В основе Ask Music, скорее всего, лежит Gemini, на что указывает логотип ИИ-модели. Доступ к функции расположен в фиолетовой карточке в ленте «Главная». При нажатии на карточку отображается полноэкранный пользовательский интерфейс чата с подсказками. Запросы можно ввести и самостоятельно.

Пока что новая функция доступна подписчикам YouTube Music Premium из США, Канады и Австралии в мобильном приложении для Android. Планируется полноценный релиз для большего количества стран и языков.