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13 сентября, 2024
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YouTube Music запустил функцию создания плейлистов на основе ИИ

YouTube Music Ask Music

YouTube Music запустил новую ИИ-функцию под названием Ask Music для составления плейлистов по запросу пользователя. Функция предлагает «превратить любую идею в собственное радио». Например, вы можете написать: «легендарные поп-песни», а ИИ сгенерирует целую радиостанцию, согласно вашей идее.

В основе Ask Music, скорее всего, лежит Gemini, на что указывает логотип ИИ-модели. Доступ к функции расположен в фиолетовой карточке в ленте «Главная». При нажатии на карточку отображается полноэкранный пользовательский интерфейс чата с подсказками. Запросы можно ввести и самостоятельно.

Пока что новая функция доступна подписчикам YouTube Music Premium из США, Канады и Австралии в мобильном приложении для Android. Планируется полноценный релиз для большего количества стран и языков.

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