SpaceX запустил миссию Polaris Dawn с выходом туристов в открытый космос

Компания SpaceX запустила первую коммерческую миссию Polaris Dawn. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде 10 сентября в 05:24 по местному времени.

В рамках миссии непрофессиональные астронавты должны впервые в истории выйти в открытый космос. Кроме того, планируется отправить корабль Crew Dragon на максимальную высоту около 870 миль (1400 км) — выше, чем любая пилотируемая миссия со времен Apollo. Миссия Polaris Dawn рассчитана на 5 дней.

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Как и планировалось, примерно через 2 минуты и 40 секунд после запуска основные двигатели Falcon 9 отключились и ускоритель отделился от второй ступени. Затем ускоритель выполнил серию включений, чтобы выровнять свою траекторию возвращения на платформу SpaceX в Атлантическом океане. Примерно через 9,5 минуты после старта ракета успешно приземлилась на платформу у восточного побережья Флориды. Космический корабль Crew Dragon отделился от верхней ступени Falcon 9 немногим более 12 минут после запуска.

В состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты — миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и две сотрудницы SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон.

Выход в открытый космос происходит на высоте свыше 700 км от Земли. На сегодня, на третий день миссии, запланирован выход экипажа в открытый космос, в ходе которого будут испытаны новые скафандры. Айзекман и Джиллис собираются выйти из корабля «Крю Дрэгон» примерно на 20 минут. Остальные двое членов экипажа останутся внутри, но тоже в скафандрах, поскольку вся капсула будет разгерметизирована.

SpaceX запустил прямую трансляцию выхода астронавтов в открытый космос.