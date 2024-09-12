Oracle анонсировал облачный ИИ-суперкомпьютер производительностью 2,4 Зфлопс из 131 тыс. NVIDIA B200

На Oracle CloudWorld 2024 компании Oracle и NVIDIA анонсировали самый крупнейший на сегодняшний день облачный ИИ-суперкомпьютер, состоящий из 131 072 ускорителей NVIDIA B200 (Blackwell).

Сообщается, что это первая в мире система производительностью 2,4 Зфлопс (FP8). По словам компаний, новый ИИ-суперкомпьютер вшестеро крупнее тех, что могут предложить AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Суперкомпьютер начнет свою работу в первой половине 2025 года, но заказы на bare-metal инстансы и OCI Superclaster компания готова принять уже сейчас. Будут предложены два типа подключения: RoCEv2 (ConnectX-7/8) или InfiniBand (Quantum-2).

Кроме того, предлагаются и другие суперкомпьютеры с ускорителями NVIDIA: 32 768 × A100, 16 384 × H100, 65 536 × H200 и 3840 × L40S. В следующем году — на основе GB200 NVL72, объединяющие более 100 тыс. ускорителей GB200. В ближайшем времени также появятся более скромные ВМ GPU.A100.1 и GPU.H100.1 с одним ускорителем A100/H100 (80 Gb).

На данное время доступны для заказа инстансы GPU.H200.8, включающие восемь ускорителей H200 (141 Gb), локальное NVMe-хранилище на 30,7 Tb и 200G-подключение. Семейство инстансов на базе NVIDIA Blackwell пока включает лишь два варианта. GPU.B200.8 предлагает восемь ускорителей B200 (192 Gb), 30,7 Tb локальное NVMe-хранилище и 400G-подключение. GPU.GB200 фактически представляет собой суперускоритель GB200 NVL72 и включает 72 ускорителя B200, 36 Arm-процессоров Grace и локальное NVMe-хранилище емкостью 533 Tb. Агрегированная скорость сетевого подключения составляет 7,2 Тбит/с. Для всех новых инстансов Oracle подготовит управляемое Lustre-хранилище с производительностью до 8 Гбит/с на каждый Tb.