Вышел бюджетный смартфон Redmi 14R с 6,88-дюймовым экраном на 120 Hz

Представлен новый недорогой смартфон Redmi 14R. Модель является обновлением Redmi 14 с индексом «R». Аппарат получил крупный 6,88-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 600 нит. Есть поддержка управления мокрыми руками.

В основе Redmi 14R лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2 с графикой Adreno 613. Объем оперативной памяти может быть до 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — до 256 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 Tb.

На задней панели размещена 13 Мп основная камера и датчик глубины, фронтальная камера разрешением 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Программной платформой выступает HyperOS на базе Android 14. Смартфон будет доступен в четырех цветах корпуса.

Цены в Китае: 4/128 Gb — $155, 6/128 Gb — $210, 8/128 Gb — $240, 8/256 Gb — $256. Релиз глобальной версии состоится в ближайшее время.