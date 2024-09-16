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17 сентября, 2024
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Bloomberg: Apple представит семь новых устройств «в ближайшие несколько недель»

Apple

По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple проведет еще одну презентацию «в ближайшие несколько недель». Ожидаются семь новых устройств:

  • MacBook Pro 14″ на M4 (J604);
  • MacBook Pro 14″ и 16″ на M4 Pro (J614, J616);
  • iMac 24″ на M4 (J623);
  • Mac mini на M4 и M4 Pro (J773);
  • iPad 11-го поколения;
  • iPad mini 7-го поколения.

Как сообщает Гурман, большинство из этих устройств уже запущены в производство и поставляются на склады компании. Презентация Apple должна состояться примерно в конце октября.

Новые MacBook Air на базе M4 (J713, J715) ожидаются в первом квартале 2025 года, Mac Studio (J575) — в середине 2025 года, а новый Mac Pro(J704) — выйдет осенью 2025 года.

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