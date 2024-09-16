Bloomberg: Apple представит семь новых устройств «в ближайшие несколько недель»

По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple проведет еще одну презентацию «в ближайшие несколько недель». Ожидаются семь новых устройств:
- MacBook Pro 14″ на M4 (J604);
- MacBook Pro 14″ и 16″ на M4 Pro (J614, J616);
- iMac 24″ на M4 (J623);
- Mac mini на M4 и M4 Pro (J773);
- iPad 11-го поколения;
- iPad mini 7-го поколения.
Как сообщает Гурман, большинство из этих устройств уже запущены в производство и поставляются на склады компании. Презентация Apple должна состояться примерно в конце октября.
Новые MacBook Air на базе M4 (J713, J715) ожидаются в первом квартале 2025 года, Mac Studio (J575) — в середине 2025 года, а новый Mac Pro(J704) — выйдет осенью 2025 года.