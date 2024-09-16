Smart-весы Xiaomi могут измерять различные параметры тела

Компания Xiaomi выпустила очередное полезное устройство — напольные smar-весы под названием Mijia Body Fat Scale S400 Pro. Помимо измерения массы тела, они получили возможность измерения других важных параметров, включая процент жира в организме, уровень белка и объем мышечной массы.

Весы получили поверхность из прочного закаленного стекла с покрытием ITO, широко используемого в ЖК-дисплеях и солнечных элементах. Большая зона измерения веса, 3,5-дюймовый цветной экран с высокой яркостью и контрастностью и приложение Xiaomi Home делают использование весов простым и удобным.

Новинка поддерживает технологию двухчастотного биоимпеданса (50 kHz и 250 kHz) для отслеживания значений внутриклеточной и внеклеточной жидкости соответственно, а также таких данных, как процентное содержание жира в организме.

Приложение Xiaomi Home позволяет настраивать различные параметры весов, включая яркость экрана, получать доступ к данным о здоровье, отслеживать изменения в организме и просматривать рекомендации по правильному снижению веса. Обеспечивается автономность до 150 дней (при использовании устройства три раза в день), для питания используются четыре батарейки типа AA

Цена Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 Pro в Китае составляет $35.