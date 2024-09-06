Vivo Y300 Pro — аккумулятор на 6500 мАч в тонком корпусе

Компания Vivo представила в Китае смартфон среднего класса под названием Y300 Pro, главной особенностью которого стал крупный аккумулятор емкостью 6500 мАч в тонком 7,69-мм корпусе. Производитель заявляет, что даже спустя 1700 полных циклов зарядки эффективность АКБ составит минимум 80%. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт по кабелю USB 2.0 Type-C.

Vivo Y300 Pro оснащен 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 x 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. ШИМ-частота составляет 3840 Hz. В основе смартфона лежит 4-нм однокристальная система Snapdragon 6 Gen 1, используется оперативная память LPDDR4X и накопители UFS 2.2.

Набор камер простой: основная с датчиками на 50 Мп (Sony LYT-600, f/1.79) и 2 Мп (f/2.4), селфи-камера разрешением 32 Мп (f/2.0). Смартфон предлагает поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт, защиту от воды и пыли (IP65) и экранный сканер отпечатков пальцев. ОС: Android 14 с фирменной прошивкой OriginOS 14. Габариты составляют 163,4 x 76,4 x 7,69 мм, вес — 193,6 гр.

Vivo Y300 Pro будет доступен в четырех цветах корпуса — черном, белом, золотом и зеленом. Цены 8/128 Gb — $255, 8/256 Gb — $285, 12/256 Gb — $315 и 12/512 Gb — $355. Смартфон поступит в продажу в Китае 14 сентября. Когда модель появится на других рынках — пока не сообщается.