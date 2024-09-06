Asus представил мини-ПК NUC 14 Pro AI с Intel Lunar Lake и кнопкой Copilot

Компания Asus представила на выставке IFA 2024 мини-ПК NUC 14 Pro AI. Устройство выполнено в компактном защищенном корпусе, габариты составляют 130 x 130 x 34 мм. Asus NUC 14 Pro AI получил новейший процессор Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) и выделенную кнопку для запуска ИИ-помощника Microsoft Copilot. На верхней крышке корпуса есть сканер отпечатков пальцев.

За производительность мини-ПК отвечает 8-ядерный процессор Core Ultra 9 288V, он предлагает 32 Gb встроенной ОЗУ LPDDR5X-8533, 12 Mb кэша, графику ARC 140V с восемью ядрами Xe2 и модуль NPU. Поддерживаются SSD M.2 2280 емкостью до 2 Tb.

Для подключения есть два порта Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 2.5G LAN и 3,5 мм гнездо для наушников. За возможности беспроводного соединения отвечают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Питание на компьютер подается от внешнего адаптера мощностью 120 Вт. ОС — Windows 11.

Цена и дата начала продаж Asus NUC 14 Pro AI будут объявлены позднее.