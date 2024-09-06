Epic Games Store бесплатно отдает Football Manager 2024 и Sniper Ghost Warrior Contracts

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно забрать две игры: Football Manager 2024 и Sniper Ghost Warrior Contracts. Предложение будет действовать до 12 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Football Manager 2024 — симулятор, в котором игроку предстоит взять на себя роль тренера, руководящим лучшими футбольными командами мира. Игра имеет 90% положительных отзывов в Steam.

Sniper Ghost Warrior Contracts — стелс-экшен от первого лица, главным героем которого выступает наемный убийца. В Steam 74% положительных отзывов.

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Через неделю Epic Games Store будет раздавать Rugrats: Adventures in Gameland и Super Crazy Rhythm Castle.