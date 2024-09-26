spot_img
27 сентября, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныVivo представила недорогие смартфоны серии V40 Lite

Vivo представила недорогие смартфоны серии V40 Lite

Vivo V40 Lite

Кроме камерофона V40e компания Vivo представила смартфоны серии V40 Lite. Модели V40 Lite 4G и V40 Lite 5G имеют одинаковые характеристики и внешний вид, но построены на разных мобильных платформах.

Модель V40 Lite 4G получила процессор Snapdragon 685 и 8 Gb оперативной памяти. Модель V40 Lite 5G оснащена чипом Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой 5G и предлагает до 12 Gb ОЗУ.

Vivo V40 Lite
Vivo V40 Lite 4G

В смартфонах установлена 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1800 нит, охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3 и 107% NTSC. В основную камеру входят 50 Мп датчик Sony IMX882 размером 1/1.95 с оптикой f/1.8, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и 2 Мп датчик глубины. Сенсор фронтальной камеры получил разрешение 32 Мп. Все камеры могут снимать видео в 1080p при 30 к/секунду.

Vivo V40 Lite 5G

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Есть также Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, модуль NFC, GPS, порт USB Type-C, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли класса IP64. Смартфоны работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14. Устройства оснащены ИИ-функциями AI Erase, Photo Enhance и сканирования документов.

Vivo V40 Lite 4G будет доступен в серебряном, фиолетовом и черном цветах корпуса по цене $218 за 8/128 Gb и $238 за 8/256 Gb. Vivo V40 Lite 5G – в серебряной и черной расцветках. Цены: $284 за 8/256 Gb и $250 за 12/256 Gb.

Предыдущая статья
Представлен камерофон среднего класса Vivo V40e
Следующая статья
Вышел тизер второго сезона «Одни из нас»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,004ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»