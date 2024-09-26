Vivo представила недорогие смартфоны серии V40 Lite

Кроме камерофона V40e компания Vivo представила смартфоны серии V40 Lite. Модели V40 Lite 4G и V40 Lite 5G имеют одинаковые характеристики и внешний вид, но построены на разных мобильных платформах.

Модель V40 Lite 4G получила процессор Snapdragon 685 и 8 Gb оперативной памяти. Модель V40 Lite 5G оснащена чипом Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой 5G и предлагает до 12 Gb ОЗУ.

В смартфонах установлена 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1800 нит, охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3 и 107% NTSC. В основную камеру входят 50 Мп датчик Sony IMX882 размером 1/1.95 с оптикой f/1.8, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и 2 Мп датчик глубины. Сенсор фронтальной камеры получил разрешение 32 Мп. Все камеры могут снимать видео в 1080p при 30 к/секунду.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Есть также Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, модуль NFC, GPS, порт USB Type-C, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли класса IP64. Смартфоны работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14. Устройства оснащены ИИ-функциями AI Erase, Photo Enhance и сканирования документов.

Vivo V40 Lite 4G будет доступен в серебряном, фиолетовом и черном цветах корпуса по цене $218 за 8/128 Gb и $238 за 8/256 Gb. Vivo V40 Lite 5G – в серебряной и черной расцветках. Цены: $284 за 8/256 Gb и $250 за 12/256 Gb.