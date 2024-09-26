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27 сентября, 2024
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Вышел тизер второго сезона «Одни из нас»

Одних из нас

В честь официального дня франшизы The Last of Us, который отмечается 26 сентября, онлайн-кинотеатр Max выпустил тизер второго сезона «Одни из нас».

Ролик длится чуть более двух минут и показывает различные сцены. Авторы сериала продемонстрировали Элли, Дину, Эбби, Айзека и Джоэла, беседующего с некой женщиной, которую сыграла Кэтрин О’Хара. Новых ключевых персонажей сыграли Изабела Мерсед, Кейтлин Дивер, Джеффри Райт и Янг Мазино.

Второй сезон «Одни из нас» стартует на HBO Max в 2025 году. Новые эпизоды будут основаны на игре The Last of Us: Part II.

Первый сезон вышел в начале 2023 года, экранизация заслужила положительные отзывы.

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