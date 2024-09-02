В Windows 11 может появится ИИ-функция поиска аудио- и видеоконтента

В тестовой сборке Windows 11 под номером 27695 появилось упоминание нового ИИ-алгоритма поиска. Функция под названием intelligent media search («интеллектуальный поиск мультимедиа») позволит находить в системе аудио- и видеоконтент на пользовательском компьютере.

Судя по описанию нововведения в редакции текста пользовательского соглашения, специальный алгоритм сможет индексировать аудиодорожку в музыкальных треках и видеозаписях как обычный текст. Это позволит искать треки и ролики не по именам файлов, а по словам, содержащимся в них.

«Поиск по произнесенным словам в проиндексированных аудио- и видеофайлах. Нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на сканирование медиафайлов, хранящихся на вашем устройстве. При необходимости нужная модель будет загружена и установлена в фоновом режиме. После настройки ИИ-модели ей необходимо расшифровать ваши медиафайлы и проиндексировать их, прежде чем они будут добавлены в поиск по контенту», — указывается в описании функции.

Скорее всего, нововведение станет частью функции Recall, которая станет доступна инсайдерам в октябре. Ранее Microsoft отложил ее внедрение из-за критики со стороны экспертов по IT-безопасности. Recall задействует работающие локально ИИ-алгоритмы для регистрации всех действий пользователя в приложениях, при просмотре веб-контента и др. Собранные данные отображаются на временной шкале, что позволяет пользователю легко найти интересующую его информацию и продолжить взаимодействие с ней.