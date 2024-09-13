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13 сентября, 2024
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Rugrats: Adventures in Gameland и Super Crazy Rhythm Castle

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Rugrats: Adventures in Gameland и Super Crazy Rhythm Castle. Акция действует до 19 сентября 20:00 по бакинскому времени.

Rugrats: Adventures in Gameland – это новый платформер, основанный на популярном мультсериале «Ох уж эти детки!». Релиз состоялся 10 сентября 2024 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра предлагает исследовать мир через призму главных героев — малышей, попадающих в фантастические приключения. Есть кооперативный режим и четыре играбельных героя на выбор.

Super Crazy Rhythm Castle — музыкально-ритмическая игра с элементами головоломок, разработанная Konami, которая сочетает в себе необычный геймплей, юмор и веселую атмосферу. Игра, выпущенная в 2023 году, предлагает отправиться в безумное приключение по замку, где каждый шаг требует соблюдения ритма. Также можно играть в кооперативном режиме. В Steam 86% положительных отзывов.

На следующей неделе Epic Games Store предложит бесплатно вновь две игры: черно-белое приключение TOEM: A Photo Adventure и зомби-шутер в жанре roguelite The Last Stand: Aftermath.

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